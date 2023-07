To są zwykli performerzy, a nie żadni klimatyczny aktywiści, bo z ekologią ani nauką to oni nie mają za wiele wspólnego.

Szum wokół klimatu przypomina akcję nakręcania masowej paniki w czasie pandemii, kiedy ludzie są wystraszeni wtedy łatwiej ich kontrolować. Teraz nakręcają psychozę ale z klimatem w roli głównej. Przykład to zmiana skali na mapach pogodowych prezentowanych w mediach, tak żeby było więcej czerwonego, nawet przy niższych temperaturach, niech ludzie boja die