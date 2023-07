Przez ten numer 0202122 miałem dosłownie traumę.

Byliśmy podłączeni do jakiejś kuerwsko zjevanej centrali. Każde połączenie "międzymiastowe" przez 0 (czyli do 0202122 też) oznaczało, że najpierw po wybraniu numeru następowało ~30 sekund ciszy, potem kilka-kilkanaście sekund sygnału "trtrtrtrtrtrtr" i dopiero na koniec się zestawiało połączenie i albo słyszałeś sygnał wolny lub zajęty.

No i od kiedy zrobili, że od 20:00 do bodajże 8:00 impuls na 0202122 był nie co 3, a co Pokaż całość