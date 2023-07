Pomijając same ogólniki w artykule, zwrociliscie uwagę na inne artykuły na tej stronie? Kolejna tuba propagandową PiS.



Edit: Nie pomyliłem się, sprawdzamy kto jest włascicielem domeny i tak o to otrzymujemy:

ABONENT:

firma: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

ulica: Filtrowa 63/43

miasto: 02-056 Warszawa



Teraz sprawdzamy co to za firma. Wynik to prezes zarządu: Tomasz Józef Sakiewicz.