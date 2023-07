panie, to ma wyglądać na produkt premium, cieszyć oko, robić wrażenie na gościach, przy odpowiednio wysokiej cenie nabywca zawsze usłyszy różnicę, nawet gdy DAC dostanie identyczną paczkę bitów



To jest pokraczny rynek w stylu:

Audio to twoje hobby, jesteś stomatologiem, polegasz na sprzęcie zaprojektowanym przez inżynierów, próbujesz ich poprawiać.

Protokoły sieciowe przewidują, że pakiety danych będą przychodziły nie w kolejności wysłania? Nie szkodzi, ten cudowny switch za miliony monet zmusi calą infrastrukturę Pokaż całość