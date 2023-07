Państwo z kartonu. W połowie filmu me serce się radowało, ale pod koniec zostało złamane bezdusznością i bezsensem naszego wymiaru sprawiedliwości. To jest dramat. Państwo nie działa. No dobra, ciut działa, bandyta ma wyrok i prace społeczne. Z takim kątem będzie miał kłopot z pracą i kredytem. Nikt karanego nie chce. No ale pokrzywdzony nie powinien "dokładać do interesu"!