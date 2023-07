Czyli w zależności od tego jak liczymy, albo oficjalnie mamy 49% długu w stosunku do PKB, albo 60%.

Przypominam, że zgodnie z Konstytucją przy 55% jest zakaz dalszego zadłużania się. Przy 60% to już działania sanacyjne.

A PiS właśnie wprowadza 800+, buduje elektrownie atomowe, kupuje Abramsy, K2, F35, buduje CPK, to do tego należy dodać pewnie z kolejne 10-15%. Szybko gonimy Europę.