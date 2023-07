Dobrze, że Paryż z Berlinem zmieniają swoje podejście do tej wojny. Widzą już swój interes, skoro realne jest wygranie wojny, wejście Ukrainy do UE, może kiedyś do NATO. Mimo wszystko to bardzo dobrze, będzie spokój i nie będą ginęli ludzie oby tylko Polacy potrafili wyszarpać swoje.