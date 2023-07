Gdyby parafianie poczuwali się do dbania o kościół to pewnie nie byłoby tematu. Teraz jęczą, że fotowoltaika im przeszkadza, a pewnie gdy trzeba było dać na ogrzewanie to nie byli tacy chętni do datków.



Szczególnie, że to pomorze. Tam naprawdę ludzie są mega skąpi jeśli chodzi o datki na kościół. A grzać w zimę trzeba