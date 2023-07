Pokaż całość

Ta wersja, którą wrzuciłeś do powiązanych ma faktycznie lepszą jakość, ale jest obcięta z dołu o ok 1/6, za to wersja, która jest w znalezisku jest ucięta po bokach.Dla porównania kadry z tego samego fragmentu (kadr dokładnie ten sam, tylko aktor ćwierć sekundy później rękę na dół przesunął na jednym ze screenshotów) w obydwu wersjach, gdzie czerwonymi fragmentami zaznaczyłem ile obrazu zostało uciętego w alternatywnej wersji.A wszystko to dlatego,