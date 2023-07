I co w tym dziwnego? Ta wojna niczym nie różni się od wielu innych konfliktów, sami w 2001 roku wzięliśmy udział w napaści na Irak i co? Do dziś nikogo z władz podejmujących decyzję o ataku na państwo, które nas nie zaatakowało nie ukarano. I teraz my zgrywamy moralizatorów świata?