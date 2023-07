Test IQ ma porównać Twoją inteligencję do reszty społeczeństwa które wzięło ów test.

Świetnie. No to chcę porównać moje IQ do reszty społeczeństwa, które żyło po II wojnie światowej i zrobiło test na IQ. Nie da się bo to hochsztaplerstwo i oszustwo. Gdybyś miał termometr, który działałby według innej skali w roku 1940, w innej w roku 1980 i w innej w roku 2020 to byłby to zepsuty termometr.