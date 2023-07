No ok, złożyli znicze, podobnie jak Kwaśniewski i Kuczma 20 lat temu, ale co z tego wynika? Jeśli za tym nie pójdą dalsze akcje jak odblokowanie ekshumacji czy przyznanie się do winy to nic się nie zmieniło.



W komunikatach w ogóle nie pada słowo ludobójstwo, jest pisane o ofiarach nie określając ich narodowości i nie określając sprawcy. W zasadzie dosłownie nic się nie zmieniło w stosunku do dotychczasowej polityki ukraińskiej wobec ludobójstwa