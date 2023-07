Największym problem Rosja zrobiła sobie sama, powołując tylu ludzi do armii, najwięcej za sankcjami są ludzie których to nic nie kosztuje. Sankcje zdusiły wiele nowoczesnych dziedzin życia w Rosji ale stały się szansą dla małych firm, bo znikła im silna zachodnia konkurencja. Najlepiej na sankcjach wyszły Turcja, Indie i jeszcze kilka ościennych krajów, a najgorzej z całej Europy - my Polacy, nasz rząd okradł ludzie z pieniędzy a wielu się jeszcze z Pokaż całość