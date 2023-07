Problemem jest też to, że ludzie w Polsce wbrew pozorom mają bardzo duże zaufanie do władzy i do wojska i ufają, że w razie wojny rozkazy jakie politycy i wojsko wydadzą to będą rozkazy słuszne, prawe i godne, służące dobru wspólnemu. Wszyscy wierzą, że taki oddział wykopków-mobików nie dostanie rozkazu pójścia na zwiad zaminowanego pola. No i oczywiście, że nikt przed nimi tej informacji nie zatai, gdzie i po co idą...



Dlatego Pokaż całość