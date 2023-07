Ten czerwony powinien brać przykład z focusa co jechał przed nim jak się jeździ po autostradzie, bo chyba nie ogarnia poruszania się po drogach szybkiego ruchu. Frustrat w skodzie i jego agresja to inny temat. Ogólnie zakop, takich sytuacji są dziesiątki na drodze, chyba że ktos jeździ raz do roku to robi z byle czego sensacje. Tutaj ewidentnie ucierpiała duma przede wszystkim skodziarza ale i kierowcy w czerwonym aucie.