Ten niecny plan wdrożony przez PIS z Polskim nieładem jest realizowany. Nie dość że jest tyle bankructw, to coraz więcej Polaków zarabiać będzie najniższą krajową. Dorzućmy do tego inflację, wyższe koszty życia, drogi prąd, paliwo. Szanse na to że z biedaka ciężką pracą będziesz w stanie wejść do grona osób zamożnych jest wręcz nierealne.