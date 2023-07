500+ to PSIe gówno, skuteczna kiełbasa wyborcza, ukryte bykowe. Coraz więcej młodych Polek nie jest już prawdziwymi kobietami, takimi jak ich matki, bo nie zdolne do założenia rodziny Wymagające utracjuszki, które czekają a mama im zrobi obiad, wieczne studentki, które nie kwapią się do wejścia na rynek pracy do 30tki, instagram, tinder, netflix, spotify i gry na koniec dnia. Pompowanie kasy w postaci 500+, dyskusje o aborcji, nic z tych rzeczy nic Pokaż całość