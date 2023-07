Zamieszki we Francji... Ubezpieczenia najpewniej nie pokryją wszystkich szkód

zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za te szkody, które powstały bezpośrednio w wyniku działań wojennych, rozruchów lub aktów terroru.

Nie wiem jak wyglądają OWU ubezpieczeń we Francji ale w Polsce to raczej nikomu (za zniszczone auta, splądrowane sklepy) by ubezpieczenie nic nie wypłaciło bo podciągneliby to pod wyłaczenie: