Od urodzenia mieszkam na Śląsku w pobliżu Huty i innych fabryk. Jak miałem ok 8 lat wysłano mnie do sanatorium w góry na świeże powietrze. Od razu zachorowałem na anginę i zapalenie krtani haha. Pamiętam jak lekarz powiedział mojej Mamie, że tu w sanatorium jest za czyste powietrze i przeżywam szok tlenowy z objawami odstawienia jak u narkomanów. Śmiał się, że najlepiej jakbym powąchał sobie trochę spalin z rury wydechowej, to szybciej Pokaż całość