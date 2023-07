Mają ludzi, zasoby i część z nich pewnie jest gdzieś w okolicy. Czy więc mogą to zrobić? Tak. Czy to zrobią? To musiałby być wynik jakichś szachów 16D albo zwykła chęć zemsty i przejęcia władzy. Prigożyn miałby się ewakuować na Białoruś, by doprowadzić do szybszej porażki MO Rosji i potem wjechać na białym koniu do Moskwy? No nie wiem. Z drugiej jednak strony to są ruscy.