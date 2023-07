Skad w wykopkach tyle hejtu do zwiazkow zawodowych? Dopoki walczą o przestrzeganie prawa, to ch wam do tego, czy ktoś się zrzesza w takich zwiazkach i czy dzialaja w firmie? Jeśli robia problemy tylko po to, aby robic problemy, to wtedy należy cos takiego potępić. Wy nawet nie wiecie jak te zwiazki dzialaja i że patologię typu związkowi etatowcy to jest margines działalności takich zwiazkow Polsce.