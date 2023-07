Partyjniacy nie pracują tylko przelew odbierają co miesiąc. Nawiązując do powiedzenia z czasów ich ulubionego ustroju "czy się stoi czy się leży to wypłata się należy" z małą tylko różnicą że mają nieporównywalnie większą wypłatę od większości fanów powiedzenia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) chociaż Sobolewska i jej podobni to już Level Hard bo nawet nie raczy do pracy zajrzeć i w niej się #!$%@?ć. Cóż ludzkie pany ¯\(ツ)/¯