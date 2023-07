Widać, że to głupek nie wyciągający żadnych wniosków z tej imbecylnej, życzeniowej i infantylnej doktryny oczekiwania wzajemności w relacjach zagranicznych jaka od 30 lat jest uskuteczniania przez postgeremkowski MSZ czyli polityka w myśl zasady - na pochyłe drzewo kozy skaczą, bo do tego sprowadza się polityka oczekiwania życzliwości. Widzimy to w wykonaniu Ukrainy, Litwy, Izraela a także USA. To totalna głupota i dziecinada poprzez postrzeganie polityki niczym relacji międzyludzkich i skoro my Pokaż całość