ciekawe ile nowego z takiego zdjęcia dowiadują się naukowcy. Wyobrażam sobie ze Webb ma droga kolejkę zdjęć do 2030 (on jest jak Penderecki). I że pewnie grupy naukowców po takie zdjęcie realizują swoje projekty, w ramach których planują dowiedzieć się czegoś nowego. Ciekawe ile nowego i co to jest