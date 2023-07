W komentarzach sami krytycy muzyczni, no Sierocki czy Niedźwiecki to mogą wam buty #!$%@? czyścić.



Jeden z najbardziej legendarnych i pionierskich utworów ambientowych, ale przyjdzie stulej wykopek słuchający ssabatona, disco polo czy jakiegoś pseudo dresika co się robi na rapera i werdyktuje jednogłośnie: gówno.



Utworem Warszawa Bowie pokazał, że jest muzykiem ostatecznym, ponadgatunkowym, dla którego trzymanie się schematów czy form to tylko niepotrzebne uziemienie twórczości.



Ukazał smutek, cierpienie, szarość i trudy miasta Pokaż całość