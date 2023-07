chciał bym zapytać tych którzy są w temacie, czy emigranci zarobkowi sprowadzani do Polski np. Przez pracodawców, podpisują klauzulę że w sytuacji nieprzestrzegania przez nich prawa obowiązującego w Polce zostaną natychmiast deportowani do kraju pochodzenia, na logikę wydawało by się to "oczywistą oczywistością" że imigrant świadomie podpisuje że będzie przestrzegał prawa kraju który go gości z konsekwencjami które mu grożą jeżeli się nie dostosuje, ale jak jest w praktyce? My jak jedziemy Pokaż całość