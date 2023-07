Jak jakiś muzułmanin obcina głowę białemu to nikt z nich nie strajkuje, to, to można, bo tak mówi Koran, ale jak ktoś #!$%@? furą bez prawka i stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu, to policja nie może zareagować, bo pan muzułmanin święta krowa. #!$%@?ć wszystkich na zbity pysk, tych nierobów.