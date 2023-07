A wiecie że właśnie tak wyglądają oświadczenia majątkowe w każdym sądzie?

Sędzia jest zobligowany do złożenia, ale prezes danego sądu, czyli de facto kolega danego sędziego, może utajnić.

A wiecie że jeszcze za PO środowisko sędziowskie walczyło o to żeby oświadczenia majątkowe były niejawne?

Takie to "kubusie", dbali o "prawo do prywatności", z artykułu: "wyjątkowo intensywne ograniczenie prawa do prywatności".