Bardzo mi to przypomina sytuację, którą opowiadał były właściciel starej polskiej firmy IT, ona się bodajże nazywała "Olimpus", jak państwo go straszyło sądami ale nic na niego nie mieli, więc jacyś ludzie grozili mu zniszczeniem całej rodziny, ale nie mogę sobie za cholerę przypomnieć jak się on nazywał, było to przemówienie gdzieś w jakiejś salce w sejmie z tego co pamiętam, na wykopie kiedyś było ale nie mogę znaleźć, może ktoś kojarzy Pokaż całość