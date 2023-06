To był dobry chłopak a w areszcie maił do czynienia z głęboką patologią co mogło tylko pogłębić jego demoralizację. Przy mamie i tacie będzie wspaniale dalej wychowywany w atmosferze miłosci i akceptacji jego kolejnych występków.A tam przeciez siedział z gościem kórego złapali z fifką zawierajaca SMIERTELNY NARKOTYK MARIHUANEN! przeciez on mógł tam tego spróbować i się uzależnić!!!