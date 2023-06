Szwaby upadną i to jest ich przyszłość przez swoją arogancje i pyche. Nie mogą się pogodzić z faktem, że Polska się coraz bardziej umacnia i nie siedzi cicho na arenie międzynarodowej ᕦ ( ò ó ˇ ) ᕤ szwabów po prostu boli to, że stajemy się dla nich konkurencją, więc chwytają się wszystkiego by nas oczernić na tle innych narodów i osłabić byśmy znowu byli wobec niemiec ulegli oraz próbują osłabić naszych Pokaż całość