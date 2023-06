Wiadomo, dla bezpieczenstwa waszych dzieci, walki z terroryzmem, agentura rosyjska no i najwazniejsze - #!$%@? złodziejom prywaciarzom



A no i udupienie niewygodnych ludzi i opozycji ciaglymi kontrolami i zajmowaniem konta pod byle pretekstem ale to tylko calkiem przypadkowa korzysc