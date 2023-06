Moim zdaniem jasno powinno być postawione, że jeśli ktoś bez znaczeniaczy to wagnerowiec czy Białorusin z granic Bailorusi rani chociaż jednego obywatela Polski to traktowane będzie jak wypowiedzenie wojny przez Białoruś NATO, bez iditycznej zabawy w " zielone ludziki" ,



Chociaż raczej sądzę, że Łukaszenka potrzebuje go z powodu iż sam się obawia o własne bezpieczeństwo, bo to kwestia czasu jak zostanie obalony, możliwe, że przez samych Wagnerowcow