Ten artykuł to clickbait, mamy małe magazyny gazu i one zostaną szybko zapełnione, trudno tylko powiedzieć po jakich pieniądzach ;) Nasze magazyny gazu wystarczają na około 1,5 miesiąca do tego mamy swoją produkcje gazu, głownie w Wielkopolsce, Lubuskim i Zachodniopomorskim ora okolicach Przemyśla. Jeżeli nic się nie zmieniło, to mimo propagandy o tym jak przyszłościowo myśli PIS, mają być znacząco powiększone magazyny dopiero w latach 2028 - 2035. Podobnie dużo szumu było Pokaż całość