Czy te ostrzały nie są bez sensu z punktu widzenia ruskich? Jedyne co teraz mogą osiągną to utrzymać tereny które już zajęli. Całej Ukrainy nie przejmą. Gdyby przestali ostrzeliwać miasta w centralnej i zachodniej Ukrainie to po kilku miesiącach względnego spokoju życie zaczęłoby się tam toczyć prawie normalnie. A wtedy wśród zwykłych ludzi mogłyby się pojawić głosy czy nie lepiej oddać ruskim to co zajęli tak by w reszcie Ukrainy był spokój. Pokaż całość