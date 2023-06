Karanie za tzw. mowę nienawiści to we wszelkich reżimach najwygodniejsze narzędzie tępienia opozycjonistów i osób niewygodnych dla władz i systemu. W Rosji i na Białorusi coś o tym wiedzą, ale i tzw. liberalnych demokracjach to skuteczny mechanizm eliminacji osób o niewygodnych bo radykalnych poglądach. Dodatkowo zawsze można wpisać do kodeksów karnych kolejne chronione mniejszości i zachowania.