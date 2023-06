„Jest to ich imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres, następnie jest numer sprawy i ile pieniędzy są winni / oszukani, a na dole jest numer telefonu, z którym można się z nimi skontaktować (sąd)”



Czyli podają dane bandziorów. Czy tak powinno być czy nie to nie wiem, ale tytuł to nazduzycie.