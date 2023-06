Ch** wie ile w tych wszystkich informacjach prawdy natomiast:



- jeśli ruski naparza sięz ruskim, to dobrze

- jeśli nawet to wojna informacyjna, to w Rosji jest panika - to dobrze

- taki zamęt prowadzi do nieufności jednostek wojskowych wobec siebie - to dobrze



Dawać popkorn!!!