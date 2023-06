A neuropki na wykopie będą pisać, że woke to nie jest kult, tylko wymysł prawactwa, teoria spiskowa xD

Skrajna Lewica gorsza od prawicy, bo przeciętny wioskowy głupek nie widzi nic złego w "równości dla wszystkich", diversity, inclusion i innych destopijnych bajek, a potem to tak się kończy jak na powyższym obrazku. Nienawiścią do samego siebie.

Woke to wirus.