Następna rewolucja w technologii nastąpi właśnie wtedy kiedy pojawią się lepsze baterie. Nawet sam system energetyczny mógłby wtedy zostać wywrócony do góry nogami. Na przykład każdy dom z fotowoltaniką mógłby sobie wytwarzać prąd bez zabaw z podłączaniem do sieci itd. Komórki czy laptopy działające kilkadziesiąt godzin pomimo obciążenia to byłby tylko mały dodatek.