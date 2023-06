Trzeba się jednak zbroić i być czujnym - kto wie co tam w tych chorych umysłach się rodzi? Prigożyn w ramach zmycia hańby, jeszcze ruszy na Warszawę - a ponieważ jest już bezpaństwowcem, to Ruski powiedzą że nie mają na to wpływu



Taka prowokacja byłaby ruskim na rękę