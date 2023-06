Takie trochę twierdzenie bez sensu, bo to oczywista oczywistość :) Tak samo jest z samochodami. 40 osób jadących autobusem generują mniej gazów cieplarnianych niż te same 40 osób podróżujących w pojedynkę prywatnym samochodem, no normalnie odkrycie :)



Zakazać prywatnych odrzutowców i niech bogaci latają liniami rejsowymi :)