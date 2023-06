Oj tak. Rolnikom wody za mało. To się pytam gdzie są zastawki na rowach, dlaczego każda tama bobrowa musi być w mig rozwalona bo na wiosnę łąkę zaleje? Jakby im wody za mało było to by o nią dbali, a tymczasem jak się pogada z rolnikami to oczekują, że wody w naturze będzie jak w jakimś laboratorium - idealnie tyle ile sobie zażyczą.