Typowe lewaki są typowe



Jak oni chamstwem, groźbą i przemocą wymuszają akceptację swoich wynaturzeń to wszystko spoko bo wszyscy dookoła mają być tolerancyjne



ale jak ktoś delikatnie uszczypliwie pyta lewaka Jaconia jakiej dziś jest płci z którą się identyfikuje to od razu naraża się na gradobicie i lincz wścieklych lewaków którzy nie mogą tolerować tego że ktoś z nich żartuje



nietolerancja lewaków na żarty na własny temat to też nietolerancja, ale żeby Pokaż całość