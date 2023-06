Jestem ciekaw jak przegra pis jedne i drugie wybory czy będzie tak samo, a mianowicie wywalić wszystkich fachowców z wieloletnim doświadczeniem którzy myślą inaczej " nie należą do PiS" i wrzucić tam byle kogo aby z PiS. Taka akcja była w mojej miejscowości, wywalili wszystkich jest sam PiS, kanalie się przepisały do PiS i zostały na stołkach... oby ich wszystkich wyjechali po wyborach o ile wygra opozycja, bo to co zgotował PiS Pokaż całość