Świetny film, tylko trochę sporo pojawiał się przymiotnik "czeczeński" lub Czeczenia, jakby to był jakiś odrębny byt od r0sji. Czeczenia to województwo, obwód w r0sji, tak samo jak tatarstan czy obwód moskiewski. Czeczenia to r0sja, w wymiarze politycznym i militarnym, a wszyscy wiemy, jakie podejście mają rosyjskie władzę do suwerenności i dobrobytu Polski i Polaków.