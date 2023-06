Polskie Linie Lotnicze LOT swoimi Boeingami 787 Dreamliner w ten weekend po raz pierwszy pokonały drogę z Warszawy do Tokio i z powrotem trasą prowadzącą nad biegunem północnym. Nie tylko skraca czas podróży do Japonii, ale otwiera drogę do nowych połączeń, nawet na Hawaje.