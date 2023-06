- Wiesław, coś taki markotny?

- Nie wiesz?! Benek nie żyje!

- No coś ty?! Jak to?!

- Wrócił przedwczoraj do domu, wypił, położył się do łóżka, zapalił szluga, pościel się zajęła...

- I spalił się?!

- Nie... Zdążył okno otworzyć i wyskoczyć...

- I połamał się na śmierć?

- Nie. Straż wezwał. Strażacy rozciągnęli takie koło z gumy i na tam skoczył.

- Pękło?

- Nie. Jakoś tak się od tego