Moge wypowiedziec sie, jak to wyglada w przypadku Domow Opieki Spolecznej.

Otoz prowadza one normalna, komercyjna dzialalnosc, pieniadze plyna od miasta oraz od rodzin osob wymagajacych opieki.

Personel osrodka - zakonnice - pracuja za Bog zaplac, forsa idzie do biskupa.

Ot takie dobrowolne niewolnictwo XXI wieku.