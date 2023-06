Zwolennicy Konfederacji zarzekają się, że nie ma mowy o koalicji z PiS, bo to by był koniec Konfederacji.

Na każdym kroku podkreślają, że PO=PiS i trzeba dać szansę komuś spoza układu, Mają nawet tą słynną grafikę z głosowaniami, gdzie to niby Konfederacja głosuje inaczej. No i Konfederacja nigdy nie zwiąże się z kimś, kto bezkarnie zamykał ludzi w domu.

Jestem ciekaw ich min, jak dojdzie do koalicji PiS/Konfederacja i tych wspaniałych fikołków Pokaż całość